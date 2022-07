Proibido relaxar no Pancho Arena

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:36 Facebook

Minhotos entram com vantagem de três golos, mas conscientes da dificuldade do encontro da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa.

O Vitória de Guimarães apresenta-se, esta quinta-feira à noite, no Pancho Arena, com uma vantagem confortável de três golos adquirida no jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da competição, mas com a consciência que o jogo com o Puskás Akadémia terá de ser encarado com responsabilidade, sem facilitismos e sem pensar nos croatas do Hajduk Split, adversário já definido para a terceira pré-eliminatória.

O treinador Moreno Teixeira não fará grandes mexidas no onze que derrotou o conjunto húngaro no D. Afonso Henriques e as únicas alterações serão forçadas. Jorge Fernandes saiu lesionado do jogo da primeira mão e abre vaga no centro da defesa. O venezuelano Villanueva, já com experiência na competição, é o principal candidato a formar dupla com Mumin. No meio-campo, face aos problemas musculares que atingiram André Almeida e Janvier, Moreno Teixeira tem várias soluções. Matheus Índio, Dani Silva e Ibrahima Bamba são soluções.

Anderson Silva, autor de um dos golos no jogo em Guimarães, falou antes da partida para a Hungria. O brasileiro lembrou da responsabilidade da partida. "Temos de ir à Hungria com seriedade e sem relaxamento", começou por dizer. "Estamos à espera de muitas dificuldades, porque é uma equipa de muita qualidade, com jogadores internacionais", salientou.