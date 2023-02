Projeto "ABC da Bola" da A. F. Porto estende-se ao Marco de Canaveses

António M. Soares Hoje às 18:03 Facebook

O Agrupamento Escolar Carmen Miranda, umas das escolas com mais crianças do concelho do Marco de Canaveses, vai acolher o projeto "ABC da Bola", lançado no distrito pela Associação de Futebol do Porto, que visa estabelecer a prática do futebol e do futsal como modalidades que se vão somar às atividades extracurriculares (AECs) e beneficiar, neste caso, um pouco mais de duas centenas de alunos daquele estabelecimento de ensino.

"Portugal é um país da cauda da Europa em termos de prática desportiva. Para terem uma noção: 52% da nossa população são mulheres e apenas 7% praticam desporto. Queremos inverter esse número e é por isso que estamos aqui hoje, para que se habituem desde pequeninos à prática da modalidade desportiva. Estamos no Marco de Canaveses para reforçar o futuro, para que os homens e as mulheres de amanhã estejam mais preparados para enfrentar a sua vida", declarou José Manuel Neves, no decorrer da assinatura do protocolo.

O município do Marco de Canaveses é já o sexto do distrito do Porto onde é lançado este projeto-piloto, que tem por objetivo levar e fomentar a atividade desportiva, neste caso o futebol e o futsal, às escolas, inserindo-os nas atividades extracurriculares postas à disposição dos alunos, criando nas crianças o hábito pela prática da atividade desportiva. No caso do Agrupamento Escolar Carmen Miranda são cerca de 200 os alunos que podem optar pelo futebol ou futsal.

No decorrer da cerimónia protocolar, Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal do Marco Canaveses, agradeceu a "perspicácia" de António Ribeiro, diretor do agrupamento, "por trazer este projeto para esta escola, que é sede do concelho, e uma das escolas com mais alunos acolhe do Marco de Canaveses", congratulando ainda a Associação de Futebol do Porto por ter desenvolvido uma parceria, "que nos ajuda a conseguir chegar a crianças e adultos" com o objetivo de desenvolvermos a atividade desportiva. Cristina Vieira mostrou-se ainda "sensível a que este projeto se concretize em outras escolas do nosso concelho", enquanto aguarda pelo impacto positivo da experiência que agora se inicia.

Ainda no decorrer da assinatura dos documentos, António Ribeiro, diretor do Agrupamento de Escolas Carmen Miranda, não escondeu o entusiasmo pelo início deste projeto pioneiro. "Vem ajudar a que tenhamos melhores condições e será um incentivo à prática destas modalidades. Vai ainda passar a abordar estas atividades coletivas, onde a socialização e o respeito pelo outro acabaram por ser vistos com muitos bons olhos", sublinhou, antes de terminar agradecendo à Associação de Futebol do Porto o convite para fazer parte do projeto.

José Manuel Neves, não encerrou a sua intervenção sem antes destacar, uma vez mais, o papel decisivo dos municípios no fomento do futebol e do futsal, bem como o apoio dispensado aos clubes filiados na associação: "Lembro que sem os municípios não há desporto, porque os municípios são, muitas vezes, donos das instalações dos nossos clubes e o apoio básico dos nossos clubes, por isso quero agradecer tudo o que têm feito pelos nosso filiados, esperando que este apoio seja fortalecido junto dos nossos clubes e da Associação de Futebol do Porto".