Promessas que já estão a confirmar ser certezas

Sporting, Benfica e F. C. Porto pagaram bom dinheiro por Pedro Gonçalves, Darwin e Zaidu, mas os investimentos já dão retorno aos três grandes do futebol português.

O ano de 2020 não foi só covid-19 e as respetivas represálias. Pelo menos, não para todos, principalmente para aqueles cujas carreiras conheceram mudanças significativas para melhor. Muito melhor até. Que o diga Zaidu, por exemplo, que começou o ano que está prestes a terminar como o lateral que o Santa Clara descobriu no Mirandela, do Campeonato de Portugal, e agora brilha de dragão ao peito. Ou Darwin Nuñez, que não há muito tempo estava no segundo escalão do futebol espanhol e hoje é determinante para Jorge Jesus no Benfica. E Pedro Gonçalves, que passou de dispensável no Wolverhampton a craque do Famalicão e agora é estrela em Alvalade. Chamar-lhes revelações já é pouco. São certezas e peças importantes nas aspirações de F. C. Porto, Benfica e Sporting.

Os três rivais na luta pelo título não se enganaram, portanto. Investiram forte em cada um deles e, contrariando a lógica de que qualquer adaptação exige tempo, nomeadamente em contextos tão exigentes do ponto de vista competitiva, todos começaram cedo a retribuir a confiança. Aos 21 anos, Darwin não foi só a contratação mais avultada do Benfica no defeso, também se tornou automaticamente o reforço mais caro da história do clube. São 24 milhões de euros, que o internacional uruguaio está a pagar com golos, assistências e boas exibições, ao ponto de já começar a ser ligado a transferências para palcos de maior dimensão.

Considerável, ainda que muito longe do valor envolvido na transação de Darwin, foi também o investimento do Sporting em Pedro Gonçalves: 6,5 milhões por alguém que vinha apenas da primeira época completa ao mais alto nível podia parecer arriscado, mas as dúvidas dissiparam-se num ápice. O médio, de 22 anos, logo convenceu Ruben Amorim, fixou-se como titular indiscutível e se os leões lideram o campeonato é muito por causa dos 10 golos já assinados por ele.

Talvez ainda mais fulgurante tem sido também a ascensão de Zaidu. A meio de 2019, acabava a época no Mirandela, do terceiro escalão, e pouco mais de um ano depois joga, e bem, na Liga dos Campeões, contra adversários do calibre do Manchester City, e já é internacional nigeriano. Contratado ao Santa Clara, por quatro milhões de euros, ainda começou a época como suplente, até que, à quarta jornada, ganhou a titularidade. Para nunca mais a largar. Zaidu dá segurança atrás e ainda tem sido importante à frente, como provam os dois golos que já tem, para além de uma assistência. No Dragão, já são poucos os que se lembram de um tal Alex Telles.

