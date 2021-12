Proposta chumbada: Belenenses SAD-Benfica não será repetido

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:54 Facebook

O jogo polémico entre o Belenenses SAD e o Benfica não será repetido, decidiram, esta terça-feira, os clubes. Por outro lado, os clubes aprovaram a alteração aos regulamentos das competições, garantindo, a partir de agora, que nenhum jogo pode começar se uma das equipas não tiver pelo menos 13 jogadores disponíveis.

A Assembleia-geral extraordinária da Liga de Clubes, que decorreu esta terça-feira, terminou com a aprovação de alterações ao regulamento das competições, mas chumbou a possibilidade de o polémico Belenenses SAD-Benfica, disputado a 17 de novembro e no qual os azuis se apresentaram apenas com nove jogadores, devido a um surto de covid-19, ser repetido.

A proposta para a repetição desse jogo, que terminou aos 48 minutos com as águias a ganharem 0-7, foi rejeitada pela maioria, sendo que, apurou o JN, só Belenenses SAD e Sporting votaram a favor, considerando a retroatividade das alterações ao regulamento.

Isto porque, por outro lado, os clubes aprovaram a norma que impossibilita a realização de um jogo no qual uma das equipas não tenha um número mínimo de 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes apto, mesmo que sejam da equipa de sub-23. Ora, se esta medida já estivesse em vigor à data do Belenenses SAD-Benfica, esse jogo não se teria realizado.

Por isso mesmo, esta mudança não agradou a todos, com alguns clubes a defenderem que coloca em causa a verdade desportiva.