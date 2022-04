Proposta da Liga prevê Taça da Liga durante o Mundial

O modelo competitivo para a temporada 2022/23, apresentado nas Jornadas Anuais da Liga, traz alterações para a Taça da Liga.

Tal como o JN já havia adiantado, a Taça da Liga da temporada 2022/23 deve ser jogada durante novembro e dezembro, em paralelo com o Mundial do Qatar.

Esta é, pelo menos, a proposta apresentada pelo grupo de trabalho responsável pelas competições sob alçada da Liga e que terá ainda de ser aprovada. Em 2022/23, o modelo competitivo seria alterado. A primeira fase contaria com todas as equipas das divisões profissionais, divididas em oito grupos: dois grupos com cinco equipas e seis com quatro emblemas, perfazendo 34 equipas, ou seja, as 18 do principal escalão e 16 do segundo, com a não-participação das equipas B.

Esta primeira fase, jogada em novembro e dezembro, terá um total de 56 jogos. A segunda fase será jogada pelos vencedores dos oito grupos, em modelo eliminatória, ou seja, os quartos-de-final, em dezembro. A Final Four, ainda assim, estava prevista manter-se em janeiro, como vem sendo habitual nas últimas temporadas.