Protesto dos adeptos obriga a suspender jogo entre Groningen e Ajax

Incidentes são o último episódio da crescente tensão entre as claques do Groningen, a equipa e a Direção do clube, recentemente despromovido ao segundo escalão do futebol neerlandês.

Protestos com fumos pretos lançados para o relvado e invasão de campo levaram a que o jogo entre o Groningen e o Ajax, do campeonato neerlandês, fosse suspenso definitivamente este domingo.

Ao sétimo minuto do desafio da 32.ª jornada da Eredivisie, com o Groningen já despromovido, o Ajax, que conta com Francisco Conceição, preparava-se para marcar um canto quando fumos pretos foram arremessados pelos seguidores locais para o terreno de jogo.

Ao mesmo tempo, um adepto, que exibia um cartaz de protesto pela descida do Groningen, irrompeu pelo relvado do Estádio Euroborg, esquivando-se às forças de segurança até ser detido. Logo a seguir, os futebolistas das duas equipas recolheram aos balneários.

O árbitro ainda tentou reatar o desafio, porém num par de minutos a situação repetiu-se e decidiu suspender a partida definitivamente.

Nas últimas jornadas tem sido crescente a tensão entre as claques do Groningen, que assobiaram os próprios jogadores quando estes regressaram ao relvado para tentar reatar a partida, e a Direção do clube. O Groningen, que viu a descida confirmada na pretérita ronda, não jogava na segunda divisão dos Países Baixos há mais de 20 anos, nomeadamente em 1999/2000.