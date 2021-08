Protestos contra cartão de adepto valem multa a dragões e águias

JN Ontem às 22:39 Facebook

O F. C. Porto e o Benfica foram esta quarta-feira multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência de protestos nas bancadas contra o cartão de adepto.

Os azuis e brancos foram sancionados com 510 euros de multa na sequência da exibição de uma tarja no topo norte do Estádio do Dragão no encontro ante o belenenses, da primeira jornada da Liga Portugal, com a frase "Que se f*** o cartão!".

Já as águias também terão de pagar 510 euros, mas pelo facto de os adeptos terem entoado o cântico "O meu registo é só um, metam o cartão no c*", na partida frente ao Moreirense, disputada em Moreira de Cónegos. Para além disso, o clube da Luz foi castigado com mais 1530 euros, pela utilização de um pote de fumo no jogo.