Protestos de jogadores põem em risco regresso da NBA

JN Ontem às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A onda de protestos provocada pela morte de George Floyd pode comprometer o regresso da NBA. Kyrie Irving, estrela do Brooklyn Nets e vice-presidente da associação de jogadores, convocou uma reunião com 200 atletas e disse estar contra o regresso da competição.

Numa altura em que a luta pela igualdade racial ganha força nos EUA, alguns jogadores da NBA estão contra o regresso da competição. Kyrie Irving convocou uma videoconferência com mais 200 atletas para debater se devem ou não voltar a jogar este ano e defende que se os jogadores, muitos deles afro-americanos, aceitarem voltar à competição, serão "incoerentes".

"Que mensagem queremos enviar, ao aceitar jogar nesta altura? Não concordo estar numa cidade de quarentena apenas para entreter as massas", terá dito a estrela do Brooklyn Nets, segundo a imprensa norte-americana.

A NBA quer retomar competição no Walt Disney World Resort em julho, algo visto com maus olhos pelo atleta. "Não apoio ir para Orlando. Não estou com o racismo e a palhaçada. Algo não me cheira bem. Estou disposto a abrir mão de tudo que tenho pela reforma social", atirou.

Donovan Mitchell, Carmelo Anthony e Dwight Howard também se mostraram contra o regresso da competição.