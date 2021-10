Protocolo vai permitir apoiar atletas dos PALOP

JN Hoje às 15:26 Facebook

A Sports Embassy e a Associação de Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP) assinaram, na quarta-feira, em Lisboa, um protocolo de cooperação institucional.

As instituições pretendem, através de iniciativas e projetos conjuntos, ajudar os atletas da comunidade lusófona no âmbito da transição de carreira e no acompanhamento nas carreiras duais.

"É nosso objetivo, em conjunto com a ACOLOP, melhorar as políticas dirigidas a Atletas, através de iniciativas e projetos conjuntos, a bem do Movimento Olímpico na comunidade Lusófona e, pessoalmente, estou muito entusiasmada com este voto de confiança que nos aumenta substancialmente a responsabilidade que quisemos trazer para nós quando decidimos iniciar este projeto", disse Inês Alves Caetano, fundadora da Sports Embassy, que se dedica a apoiar atletas.

O protocolo surgiu no Congresso Olímpico da ACOLOP, que decorreu na cidade da Praia, em Cabo Verde, em setembro e que reuniu os Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa com diversos especialistas para debater e traçar novos objetivos para a organização.