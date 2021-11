Prova de força mesmo à imagem do campeão

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:17 Facebook

Sporting mantém bom momento e soma triunfo gordo. Minhotos não vencem há seis embates.

É verdade que o Sporting tem jogado praticamente de três em três dias - ora campeonato ora Europe Cup -, mas o calendário apertado não tem atrapalhado em nada a caminhada do atual campeão nacional. Pelo contrário.

Hoje, em jogo da oitava jornada da Liga, os leões deram uma verdadeira lição de bem jogar e esmagaram o Vitória de Guimarães, por uns expressivos 99-62. Travente Williams, com 20 pontos, esteve intratável e conquistou o prémio de MVP da partida. Com este triunfo os verdes e brancos seguem na perseguição ao líder F. C. Porto, que tem mais um ponto, mas também mais um jogo.

Nos restantes embates do dia, o Imortal superiorizou-se ao CAB Madeira (68-70) e o Illiabum venceu na visita à Académica (61-96).