A prova de motos do Grande Prémio de Macau foi cancelada, este sábado, devido a um aparatoso acidente que envolveu seis pilotos e feriu três, anunciou a organização.

O acidente envolveu os pilotos Daniel Kruger, Didier Grams, Erno Kostamo, Michael Sweeney, Phillip Crowe e Derek Shiels

O canadiano Dan Kruger, o finlandês Erno Kostamo e o irlandês Derek Sheils foram hospitalizados na sequência do acidente, mas nenhum corre perigo de vida, indicou a organização, em conferência de imprensa. Os três pilotos estavam conscientes quando foram retirados do circuito, foi anunciado.

A 53.ª edição do Grande Prémio de Motos foi cancelada de forma definitiva e não haverá vencedores pela primeira vez na história da prova.

O grave acidente que obrigou a levantar a bandeira vermelha decorreu na segunda volta e são necessárias pelo menos três para que seja declarado um pódio. O piloto português André Pires caiu logo na primeira volta.

Este acidente aconteceu 20 minutos depois de um outro acidente que também obrigou a levantar a bandeira vermelha e que envolveu os pilotos Robert Hodson e Marek Červený. Ambos saíram de pista sem registo de ferimentos.

A corrida de motos do ano passado foi ganha pelo britânico Peter Hickman, que ficara em segundo lugar na mesma prova em 2017, marcada pelo acidente mortal do piloto britânico Daniel Hegarty.

O GP de Macau inclui três corridas de carros - as taças do mundo de Fórmula 3, GT e de carros de turismo (WTCR) -, bem como a 52.ª edição do Grande Prémio de motos, além da taça de carros de turismo de Macau e a taça da Grande Baía.