Prova de surf Capítulo Perfeito pode acontecer já no próximo sábado

Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Condições climatéricas favoráveis ao evento levam a organização a crer que o campeonato que acontece no melhor dia de ondas do Inverno pode realizar-se no dia 19 de fevereiro, na praia de Carcavelos.

"Temos previsão de uma ondulação grande, com período alto, e ventos do quadrante norte. Esse fator é importante para termos ondas perfeitas e tubulares, que é o que os surfistas e o público mais querem ver num campeonato como o Capítulo Perfeito", explica Rui Costa, organizador da prova.

Para a sétima edição da competição estão apurados 16 atletas, oriundos de países como Espanha, Austrália, Brasil e Havai, para lá de surfistas portugueses.

O período de espera para a realização do Capítulo Perfeito decorre entre 17 de janeiro e 17 de março de 2022. Está previsto um pré-aviso de 72 horas a confirmar a data em que a competição se irá realizar para permitir que os atletas internacionais possam viajar para Portugal.