Provas de atletismo de sub-20 e sub-18 adiadas para março

A Federação Portuguesa de Atletismo avançou esta quinta-feira que vai adiar para março várias provas dos escalões de sub-20 e sub-18, reajustando assim o calendário de inverno em função das proibições decorrentes do novo confinamento.

A FPA entendeu equiparar a "atividades profissionais" as que se realizam no âmbito do Alto Rendimento, seleções nacionais e Campeonato Nacional de Clubes, que continuam no essencial com as datas que estavam fixadas.

Assim sendo, no programa de pista coberta, são adiados os Campeonatos Nacionais de sub-18 e sub-20, gerais e de provas combinadas, e o Triatlo Técnico Nacional, para março e com realização condicionada às diretrizes que, entretanto, venham a ser emanadas pelo Governo.

Quanto às competições para seniores (absolutos), o Campeonato Nacional de Clubes - apuramento - passa de 23 e 24 de janeiro para 6 e 7 de fevereiro, mantendo-se os Campeonatos de Portugal para os dias 13 e 14 de fevereiro.