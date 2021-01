Provas de Badminton de janeiro foram canceladas

JN/Agências Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Badminton (FPB) anunciou, esta quinta-feira, que as provas sob a sua égide previstas para janeiro foram todas adiadas ou canceladas, devido ao regulamento do novo estado de emergência para conter a pandemia de covid-19.

"A FPB vem por este meio informar que deliberou cancelar/adiar toda a competição nacional a ter lugar no corrente mês de janeiro, visando a contenção, no nosso país, da doença infecciosa covid-19", informou em comunicado, revelando que a sessão do curso de treinadores - grau I (componente específica) prevista para o próximo sábado, será adiada para nova data a anunciar.

O nono Estado de Emergência foi aprovado na quarta-feira no parlamento e entra em vigor às 00:00 de sexta-feira, mantendo-se até 30 de janeiro.