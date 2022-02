Provas de polo aquático, natação e xadrez na Rússia canceladas

JN/Agências Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia está a levar a uma onda de cancelamentos de eventos desportivos no país. Depois da transferência da final da Liga dos Campeões de futebol de São Petersburgo para Paris, e do cancelamento do Grande Prémio de Fórmula 1, em automobilismo, as federações internacionais de natação e xadrez seguiram o mesmo caminho.

Os jogos da Liga Mundial de polo aquático e as Séries Mundiais de natação artística e saltos, previstas para a Rússia, foram cancelados esta sexta-feira pela Federação Internacional e Natação (FINA).

Apesar de reconhecer que "o desporto deve permanecer politicamente neutro", o organismo que rege a natação mundial "condena todos os atos de agressão", assumindo a "extrema preocupação" com a escalada de violência no conflito em território ucraniano.

No mesmo comunicado, a FINA dá conta do cancelamento dos jogos entre Rússia e Grécia, para a Liga Mundial de polo aquático, previstos para 8 de março, em São Petersburgo, e das provas para as Séries Mundiais de natação artística e saltos, agendados para 8 a 10 de abril, em Kazan.

"Caso seja encontrada uma solução para realização destes eventos, será comunicada tão rapidamente quanto possível", referiu a FINA, comprometendo-se a "proporcionar todo o apoio possível aos membros da família aquática afetados por esta situação".

Também as Olimpíadas de xadrez, a mais prestigiada competição por seleções da modalidade, não vão ser disputadas em Moscovo, anunciou a Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

A decisão foi tomada em reunião extraordinária do organismo, em que se assumiu que todas as competições oficiais previstas seriam deslocadas da Rússia para outro país.

PUB

O congresso da FIDE, previsto para se realizar na Rússia, também vai ser marcado para outra sede, refere o mesmo comunicado.

Cerca de 190 países deveriam participar em Moscovo na 44.ª edição das Olimpíadas, de 26 de julho a 8 de agosto.

"A deterioração rápida da situação geopolítica constrangeu o conselho da FIDE a tomar esta difícil decisão", prossegue o comunicado.

O comité executivo do Comité Olímpico Internacional (COI) exortou hoje as federações desportivas internacionais a anular ou deslocalizar os eventos previstos para a Rússia ou Bielorrússia.