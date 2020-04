Provas seniores nacionais não-profissionais de futebol dadas como concluídas

JN Hoje às 14:31, atualizado às 14:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol decidiu, esta quarta-feira, dar por concluídas e sem vencedores todas as provas seniores não-profissionais sob a sua égide, Campeonato de Portugal, Liga Feminina e Liga de futsal incluídas.

O organismo reuniu-se, por teleconferência, com as associações distritais e regionais para análise do impacto da pandemia no futebol sénior não-profissional.

"A FPF entende que continuam a não estar reunidas as condições de saúde pública para que clubes com estruturas amadoras, como é próprio das provas em que participam, possam treinar e competir em segurança", esclarece a FPF em comunicado publicado no site oficial.

Face à possibilidade de ser alargado o Estado de Emergência para lá do dia 17 deste mês de abril, a federação entendo que "estas circunstâncias impedem o normal decurso das competições, sendo imprevisível antever quando e se tais condições de saúde pública estarão reunidas ainda durante esta época desportiva".

"A Direção da FPF entendeu dar por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores que se encontram nesta data suspensas, não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas", acrescenta o documento.

Para os próximos dias, a federação aguarda a análise e comunicação de como serão "indicados os dois clubes que acedem à LigaPro, bem como os representantes de Portugal na Liga dos Campeões de futebol feminino e de futsal masculino".

Com as associações distritais e regionais estão, também, a ser estudados "os moldes em que decorrerão as competições nacionais não-profissionais na época 2020/21".