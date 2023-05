Próxima jornada da Liga pode dar campeão e confirmar despromovidos

Rui Almeida Santos Hoje às 14:01 Facebook

As contas são complexas, mas o próximo fim de semana pode deixar praticamente tudo definido no campeonato, desde a questão do título à despromoção à Liga 2, passando pelas vagas europeias.

Quando faltam disputar apenas três jornadas para o fim da Liga, o novo campeão nacional pode ser conhecido já no próximo fim de semana.

Para tal acontecer, o Benfica terá forçosamente de vencer, no sábado, o Portimonense e esperar que o F. C. Porto perca com o Casa Pia, no domingo.

Matematicamente, o Sporting de Braga ainda poderá ser campeão, mas para tal acontecer terá de ganhar os últimos três jogos, recuperar os quatro pontos de desvantagem que tem para o segundo lugar, ocupado pelo F. C. Porto, e esperar que o Benfica não pontue até ao final da época.

Mas na próxima jornada, os bracarenses também podem ficar arredados não só da luta pelo título, como também da corrida pelo segundo posto, que garante a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima época. Esse cenário concretiza-se caso o Sporting de Braga faça um resultado pior do que os portistas na 32.ª ronda da Liga.

No quarto lugar surge o Sporting, a quatro pontos de distância dos arsenalistas. A corrida pelo terceiro lugar só ficará hipotecada para os leões caso percam na receção ao Marítimo e os minhotos ganhem o seu jogo.

Liga Conferência

Quanto à corrida pelas vagas na Liga Conferência, Arouca e Vitória de Guimarães partem para as últimas três jornadas com cinco e quatro pontos de vantagem sobre a concorrência, respetivamente.

Caso os arouquenses derrotem o Estoril e os vimaranenses vençam o Rio Ave, ambos podem fechar o apuramento caso o Desportivo de Chaves, que segue na sétima posição, perca com o Paços de Ferreira, e o Famalicão, que é oitavo, não vença em Vizela.

As contas do Arouca também ficam fechadas se ganhar no Estoril e o Desportivo de Chaves não conseguir vencer o Paços. Já os vimaranenses precisam sempre que o Famalicão não ganhe o seu jogo e esperar por um deslize dos flavienses para poderem, em caso de triunfo em Vila do Conde, fazer a festa.

Casa Pia e Boavista, a oito e sete pontos de distância, respetivamente, das duas vagas de acesso à Liga Conferência, têm forçosamente de vencer os seus encontros e esperar por deslizes alheios para continuarem a acalentar o sonho europeu.

Manutenção

Na luta pela permanência, só o Santa Clara, que visita o estádio do Sporting de Braga, pode ser despromovido no próximo fim de semana. Em caso de derrota, os açorianos caem à Liga 2 se o Marítimo ganhar na visita ao estádio do Sporting.

Se os madeirenses não vencerem em Alvalade, podem ver o Estoril garantir matematicamente a permanência, se derrotar o Arouca, na segunda-feira. Já ao Gil Vicente basta pontuar diante do Boavista, na sexta-feira, para garantir que continua na Liga. Mesmo em caso de derrota frente aos axadrezados, os gilistas selam a permanência se o Marítimo não vencer em Alvalade.

Quanto ao Paços de Ferreira, que é penúltimo, pode ver confirmada a queda à Liga 2 se perder em Chaves e o Marítimo ganhar ao Sporting.

32.ª jornada da Liga

Sexta-feira

Gil Vicente-Boavista (20.15 horas)

Sábado

Vizela-Famalicão (15.30 horas)

Desportivo de Chaves-Paços de Ferreira (15.30 horas)

Portimonense-Benfica (18 horas)

Sporting-Marítimo (20.30 horas)

Domingo

Rio Ave-Vitória de Guimarães (15.30 horas)

Sporting de Braga-Santa Clara (18 horas)

F. C. Porto-Casa Pia (20.30 horas)

Segunda-feira

Estoril-Arouca (20.15 horas)