Próximo mercado de transferências sem datas definidas

Clubes só podem inscrever novos jogadores depois de a atual época terminar oficialmente. Negócios fazem-se, mas as transferências ficam adiadas até não haver jogos em 2019/20.

A Covid-19 veio mudar o futuro imediato do futebol e também o mercado levará por tabela com tantas incertezas. E não só nos valores envolvidos, supostamente mais baixos do que tem sido habitual. Nos últimos dias, a FIFA divulgou documentos com possíveis datas em que os clubes podem transferir jogadores, mas a única garantia que existe é que só depois de a atual temporada terminar é que os clubes poderão inscrever novos futebolistas, o que quer dizer que, ao contrário do que tem sido regra, o mercado de 2020/21 em Portugal estará fechado até 26 de julho, o último dia do campeonato, quer para saídas quer para entradas, e possivelmente só abrirá em agosto, depois da final da Taça de Portugal, ainda sem data.

Ontem, ainda chegou a pensar-se que a primeira janela de transferências da próxima época duraria de 1 de julho a 22 de setembro, mas o tal documento divulgado pela FIFA apenas faz referência a datas que já estão definidas por defeito e, por isso, não têm qualquer valor substancial. As novidades, portanto, foram de pouca dura e as dúvidas acabaram desfeitas ao JN quer pela Liga de Clubes quer pela FPF. As duas entidades confirmaram que "inscrições de novos jogadores para a próxima época apenas serão possíveis quando a atual temporada terminar". Quer isto dizer que a próxima janela de transferências em Portugal, a primeira de 2020/21, continua sem datas definidas, sabendo-se que cabe a cada país determinar os períodos que mais se ajustam à respetiva realidade. Este facto não é irrelevante e tem que se lhe diga porque pode acontecer ser inviável que os vários países europeus tenham períodos de mercado comuns. "Espero que haja datas definidas e que sejam coerente nos países que interessam ao futebol português. Homogeneizar é fundamental", defende Artur Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol. Certo, é que "o próximo mercado não será fácil, a vários níveis".