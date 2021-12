PSG a ferro e fogo: festas sem permissão, grupinhos e faltas injustificadas

JN Hoje às 11:32 Facebook

O jornal "L"Equipe" garante que os primeiros meses da temporada do campeão francês estão marcados por várias polémicas e episódios de indisciplina dos craques da equipa.

No papel, um sonho; na prática, nem por isso. O defeso prometeu um Paris Saint-Germain que, após cinco meses, tarda em aparecer e que acumula exibições pouco convincentes para quem tem a ambição de conquistar a Liga dos Campeões. Agora, o jornal "L"Equipe" diz que o ambiente entre os jogadores não é o melhor e que a equipa técnica liderada por Mauricio Pochettino tem vários problemas em mãos que não consegue resolver.

De acordo com um dos jornais franceses mais conceituados, o balneário do PSG está mais dividido do que nunca, com vários grupos. E isto terá levado a disputas internas. A notícia dá ainda conta de "privilégios" a alguns jogadores, para além de casos de indisciplina, como a presença em festas sem permissão ou faltas injustificadas a treinos.

De acordo com a publicação, um dos episódios está relacionado com a festa de Messi, após ter recebido a sétima Bola de Ouro da carreira. No dia seguinte, o avançado argentino e o compatriota Paredes não treinaram por uma suposta "gastroenterite". Noutra altura, outros dois jogadores sul-americanos, cujos nomes não foram revelados, decidiram não treinar sem sequer falar com o treinador.

Neymar também é, segundo o "L"Equipe", um dos problemas. O internacional brasileiro tem tido atitudes que não agradam à Direção, a última das quais foi a ausência injustificada num evento com os patrocinadores do clube. Chegou a estar em cima da mesa a possibilidade de Neymar receber uma multa considerável, mas tal acabou por não acontecer devido ao receio da reação do jogador e de filtrações para a comunicação social.

Certo é que, mesmo assim, o PSG lidera confortavelmente o campeonato francês e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.