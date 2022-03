PSG a ferro e fogo: Neymar insultado e Messi assobiado

JN Hoje às 16:27 Facebook

No primeiro jogo após a eliminação da Liga dos Campeões, os adeptos do clube francês não esconderam a insatisfação em relação a algumas estrelas.

Apesar da vitória sobre o Bordéus (3-0) e de caminhar a passos largos para a conquista de novo título de campeão francês, ao Paris Saint-Germain espera um final de temporada pouco pacífico e que promete causar danos significativos no clube.

Depois da eliminação precoce da Liga dos Campeões, nos oitavos de final, frente ao Real Madrid, a equipa francesa voltou ao Parque dos Príncipes e foi recebida com duas pedras na mão pelos próprios adeptos, que não esconderam o desagrado por novo fracasso na competição milionária. Neymar e Messi foram os mais apupados.

Foram poucos, aliás, os jogadores que escaparam aos assobios. Nuno Mendes e Mbappé foram as exceções, enquanto os restantes, incluindo Danilo, sentiram na pele a revolta dos milhares de adeptos que fizeram questão de marcar presença no estádio para mostrar o descontentamento.

As vaias foram evidentes logo durante o anúncio da equipa titular e prolongaram-se ao longo do jogo. Neymar e Messi ouviram assobios sempre que tocaram na bola e o brasileiro não escapou nem quando marcou o segundo golo do triunfo sobre o Bordéus. Para além de assobios, também foram bem audíveis insultos a Neymar.</p>

O ambiente em Paris está longe de ser o melhor para as duas maiores estrelas do clube, que são também os mais bem pagos, com salários anuais na ordem dos 40 milhões de euros. Ambos têm contrato para além desta temporada, mas as dúvidas aumentam quanto ao futuro que possam ter no PSG.