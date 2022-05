PSG aciona opção de compra de Nuno Mendes e há uma despedida de peso no Bayern

Robert Lewandowski anunciou que não vai continuar a jogar pelo Bayern Munique e Nuno Mendes vai tornar-se a segunda maior transferência da história do Sporting. No Moreirense, Sá Pinto não vai renovar contrato.

Sporting: Nuno Mendes vai ser jogador do PSG em definitivo. Segundo o jornal "O jogo", o campeão francês exerceu a opção de compra estabelecida no contrato estipulado com o Sporting aquando da mudança do lateral no verão de 2021, no valor de 40 milhões de euros. É a segunda transferência mais cara da história do clube de Alvalade, depois de Bruno de Fernandes, que assinou pelo Manchester United por 55 milhões de euros.

Benfica: O clube encarnado oficializou a chegada de José Melro, de 18 anos, que na última temporada marcou 40 golos pelo U. Santarém. "Fiquei muito feliz e tenho uma grande ambição. É uma responsabilidade acrescida por ser o clube que é e o meu principal foco é verem que valeu a pena a aposta. Vou dar tudo pelo Clube que represento", afirmou o atleta em declarações à BTV.

Moreirense: Segundo apurou o JN Sá Pinto não vai continuar na equipa de Moreira de Cónegos. O treinador, que chegou em janeiro, não conseguiu evitar a despromoção do emblema cónego ao segundo escalão do futebol profissional, depois de não ter conseguido levar a melhor sobre o Desportivo de Chaves nos dois jogos do play-off.

Real Sociedad: O clube espanhol anunciou a saída de Kévin Rodrigues depois de sete temporadas. O internacional português, que nas últimas três épocas esteve cedido ao Leganés, Eibar e Rayo Vallecano, disputou 32 jogos pelo Real Sociedad e é, agora, um jogador livre.

Atlético de Madrid: Segundo a imprensa espanhola, os "colchoneros" estão interessados na contratação de João Gomes, jovem promessa do Flamengo de Paulo Sousa. Esta temporada, em 29 jogos, o médio brasileiro, que tem contrato com o "Fla" até 2025, apontou um golo e uma assistência.

Bayern Munique: "A partir de hoje, a minha história no Bayern acabou". Foi assim que, em conferência de imprensa, o polaco Robert Lewandowski anunciou que não vai continuar a jogar pelo Bayern Munique, clube pelo qual joga desde 2014 e conquistou títulos como uma Liga dos Campeões ou oito Bundesliga. O avançado polaco garantiu haver "cooperação" e estar focado apenas na seleção. "Não consigo imaginar mais cooperação. A partir de hoje, a minha história no Bayern acabou. Passados os últimos meses, acredito que a transferência será a melhor solução. Neste momento, estou focado apenas na seleção. Acredito que o Bayern não me vá colocar entraves", referiu o experiente goleador".

Ainda no clube alemão, Corentin Tolisso está de saída, depois de cinco anos no Bayern Munique. "Após cinco anos bem-sucedidos juntos no Bayern, Corentin Tolisso deixará os campeões alemães neste verão. O futebolista tinha vindo para o clube no início da época 2017/18", pode ler-se em comunicado. Tolisso, de 27 anos, custou cerca de 40 milhões de euros ao Bayern em 2017, ano em que o contratou aos franceses do Olympique de Lyon. Sai a custo zero dos campeões alemães.

Juventus: Paulo Dybala terminou contrato com a Juventus e, agora que é um jogador livre, tem sido apontado ao Inter de Milão. Giuseppe Marotta, CEO dos "nerazzurri" abordou o assunto e não escondeu que pretende ter o avançado argentino na equipa na próxima época. "Não temos que ficar ansiosos, não temos que fazer nada à pressa. Já fizemos com antecedência, tentando jogar com antecedência. É preciso criatividade e coragem para fazer certas ações. Dybala? Não sei onde vai jogar na próxima temporada, mas espero que seja connosco", afirmou.