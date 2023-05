PSG avança por Ugarte e pode bater os 60 milhões de euros da cláusula

JN Hoje às 11:02 Facebook

O jornal francês "L'Equipe" adianta que as negociações entre o PSG e o Sporting por Manuel Ugarte estão "muito avançadas", podendo o acordo ser fechado pela cláusula de rescisão do médio, avaliada em 60 milhões de euros.

Há muito no radar de vários tubarões do futebol europeu, com maior insistência nos ingleses do Tottenham, Manuel Ugarte deve prosseguir a carreira em França.

De acordo com o jornal "L'Equipe", o PSG terá avançado pelo médio internacional uruguaio e as negociações com o Sporting estarão até "muito avançadas".

A cláusula de rescisão do jogador, de 60 milhões de euros, não parece ser um entrave à transferência, com o jogador a poder juntar-se aos portugueses Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha em Paris, na próxima época.

Com contrato até 2026, Ugarte foi utilizado por Rúben Amorim em 47 partidas dos leões, esta temporada. Dois anos depois de ter chegado a Alvalade, oriundo do Famalicão, o médio, de 22 anos, prepara-se para dar o salto para o campeão francês.