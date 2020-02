PSG cobre Mbappé com pazadas de petrodólares

Hoje às 18:44 Facebook

Al-Khelaifi, príncipe do Qatar e dono do PSG, não faz por menos: oferece 50 milhões limpos por ano para comprar a fidelidade de Kylian Mbappé, o craque de ouro, que o Real Madrid quer contratar a todo o custo.

No mesmo dia em que o jornal AS, editado em Madrid, avança que o Real Madrid vai avançar pela contratação e que está para oferecer uma fortuna a Kylian Mbappé, a imprensa francesa também adianta que o PSG não esta para largar a jovem estrela e que Al-Khelaifi, proprietário do clube e príncipe do Qatar, oferece ao jogador qualquer coisa como 50 milhões de euros por ano. Líquidos!

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2022 e vence um salário líquido anual de 15 milhões de euros.