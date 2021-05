PSG com Danilo a titular conquista Taça de França

Ontem às 23:35 Facebook

O PSG conquistou esta quarta-feira a Taça de França após bater o Mónaco, por 2-0, com um golo em cada metade, num encontro onde Mbappé se destacou ao estar diretamente envolvido nos dois lances decisivos.

Foi a 14.ª Taça de França conquistada pela equipa parisiense e a primeira para o português Danilo, ex-F. C. Porto, que foi titular e jogou os 90 minutos. Já o compatriota Gelson Martins foi lançado pelo treinador do Mónaco, aos 60 minutos, para o lugar de Youssouf Fofana, sem conseguir alterar o rumo do marcador.

A equipa parisiense colocou-se em vantagem na sequência de um cruzamento de Mbappé, que atravessou a toda a grande área até encontrar sozinho Mauro Icardi (19), avançado argentino que só teve de empurrar para o fundo das redes.

Já mais perto do final, Di Maria, antigo jogador do Benfica, serviu Mbappé (81) no interior da grande área e o jovem talento francês, de 22 anos, rematou sem hipóteses de defesa para o guarda-redes monegasco.

O PSG manteve, desta forma, o troféu que conquistou no ano passado, frente ao Saint-Étienne, e por seis vezes nas sete finais consecutivas que disputou nos últimos anos.