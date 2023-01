PSG confirma saída de Sarabia e Vitória de Guimarães despede-se de Antoñín Cortés

Ontem às 21:49 Facebook

O Vitória de Guimarães despediu-se de Antoñín Cortés e, afinal, Simeone pode não estar de saída do Atlético de Madrid.

Vitória de Guimarães: O extremo Antoñín Cortés deixou o clube vimaranense depois de ter reforçado os minhotos no início da época 2022/23 por empréstimo dos espanhóis do Granada. Depois de reforçar a equipa treinada por Moreno em julho de 2022, num acordo "sem custos" que contemplava uma opção de compra de 800 mil euros, o ala espanhol, de 22 anos, estreou-se pelos vitorianos em 04 de agosto de 2022, na derrota frente aos croatas do Hajduk Split (3-1), para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa. O extremo vestiu a camisola do Vitória pela última vez em 15 de outubro de 2022, no triunfo por 3-1 sobre o Canelas, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, tendo contabilizado 147 minutos oficiais. Internacional sub-21 espanhol, o atacante representara o Málaga, o Rayo Vallecano e o Granada antes de ingressar no clube vimaranense.

Club Brugge: O adversário do Benfica na Liga dos Campeões anunciou a contratação do guarda-redes inglês Josef Bursik, que alinhava no Stoke City, do segundo escalão do futebol inglês. O guarda-redes, de 22 anos, assinou por quatro épocas e meia, não tendo sido divulgado o valor da transferência. Bursik, que até aos 17 anos jogou pelo Wimbledon, foi titular na última época e no arranque da atual temporada, mas acabou por perder o lugar para o irlandês Jack Bonham.

Bayer Leverkusen: O clube alemão anunciou a contratação do sub-19 belga Noah Mbamba, que integrava o plantel do Club Brugge. O jovem médio defensivo assinou um contrato válido até junho de 2028, com o Leverkusen a superar na corrida o interesse de Chelsea e Crystal Palace, da Premier League. O contrato de Mbamba terminava no final da época e o jogador não pretendia continuar na Bélgica, depois de não ter jogado pela primeira equipa esta temporada. Na época anterior, fez 14 jogos no campeonato nacional e três na Liga dos Campeões. "Gosto do futebol alemão e o Bayer é conhecido por dar oportunidades aos jovens jogadores para atingirem níveis mais elevados", disse Mbamba, em declarações publicadas no sítio do clube germânico na Internet.

Atlético de Madrid: Afinal, Simeone pode não estar de saída do Atlético de Madrid. O programa de televisão espanhol "El Chiringuito" avançou que o treinador teria informado Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, da intenção de sair no final da época mas o jornal "Marca" desmentiu a informação. Diego Simeone tem contrato com os "colchoneros" até 2024.

PSG: O treinador do clube francês, Christophe Galtier, confirmou a saída de Pablo Sarabia, antigo jogador do Sporting. "O Pablo é um jogador muito bom. Ele não estava feliz aqui. Não sou um treinador que procura manter certos jogadores à força. Ele tem a oportunidade de ingressar na Premier League, está bem encaminhado. Não adianta manter jogadores infelizes no plantel. Se ele pode florescer na Premier League, pode florescer na Premier League, desejo-lhe felicidades», afirmou. O próximo destino do jogador espanhol garante o "AS", é o Wolverhampton, de Julen Lopetegui.