PSG conquista a Taça da Liga e faz o pleno em França

O Paris Saint-Germain conquistou, esta sexta-feira, a Taça da Liga francesa, ao bater nos penáltis o Lyon, por 6-5, que contou com o guarda-redes português Anthony Lopes a titular, juntando novo título ao campeonato, supertaça e Taça de França.

Num jogo bastante equilibrado, nenhuma das equipas conseguiu marcar golos durante os 90 minutos, com o guardião luso em plano de destaque do lado do Lyon, ao fazer grandes defesas que impediram que a formação de Paris se adiantasse no marcador.

A decisão do vencedor da prova só surgiu através da marca de grande penalidade, com o espanhol Pablo Sarabia a marcar o golo da vitória, depois de Bertrand Traoré ter falhado a conversão do sexto pontapé da marca dos 11 metros.

Ao vencer a Taça da Liga, no Estádio de França, na capital gaulesa, o Paris Saint-Germain (PSG) fez o pleno de conquistas ao nível das competições internas francesas, depois de vencer a Supertaça, o campeonato (que foi encerrado mais cedo por causa da pandemia de covid-19), a Taça de França e a Taça da Liga.

Os parisienses têm ainda um duelo marcado contra a Atalanta, relativo aos quartos da Liga dos Campeões, a 12 de agosto, numa partida que vai ser disputada em Lisboa.