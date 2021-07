Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Gianluigi Donnarumma foi oficializado pelo PSG, esta quarta-feira, como novo reforço para a baliza dos franceses.

O guarda-redes era jogador livre, após ter terminado contrato com o AC Milan no final da época passada, e assina com os parisienses até 2026.

Donnarumma foi eleito o melhor jogador do Euro 2020, depois de ter feito defesas importantes ao longo da competição, inclusive nos penáltis contra a Inglaterra, no jogo da final.