PSG dá nega ao Real Madrid por Mbappé

JN/Agências Hoje às 21:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid apostou forte na contratação do avançado francês Kylian Mbappé e terá oferecido qualquer coisa como 160 milhões de euros, um valor que o PSG considera insuficiente para deixar sair o jogador de 22 anos, que termina contrato no final da época. Esta quarta-feira ficou também marcada pelo anúncio de Harry Kane a afirmar que fica no Tottenham, pelo menos até à próxima janela de mercado se abrir.

PSG: Os parisienses recusaram uma proposta de 160 milhões de euros do Real Madrid para contratar o avançado francês Kylian Mbappé, avançou o diretor desportivo, o brasileiro Leonardo. A imprensa gaulesa dá conta que o clube quer 220 milhões de euros para deixar sair o craque. "A oferta que recebemos foi considerada insuficiente e a nossa intenção é manter o jogador no clube. A oferta foi recusada", disse Leonardo. O avançado de 22 anos está a iniciar a quinta temporada no PSG, mas o contrato termina no final da atual época. "A nossa intenção é e foi sempre manter o Kylian no clube e renovar o seu contrato. O Real Madrid está a ter um comportamento desrespeitoso e incorreto", acrescentou o dirigente. De acordo com a imprensa francesa, Mbappé tem recusado as várias propostas apresentadas pelo PSG para a renovação de contrato, até já depois de garantida a contratação do argentino Lionel Messi.

Tottenham: Acabou a novela Harry Kane. O avançado anunciou que vai permanecer nos "spurs" pelo menos durante a primeira metade da temporada, depois de várias semanas ligado a uma possível transferência para o Manchester City. "Foi incrível ver a receção dos adeptos dos 'spurs' no último domingo e de ter recebido nas últimas semanas muitas mensagens de apoio. Ficarei no Tottenham neste verão e estou 100% focado em ajudar a equipa a alcançar o sucesso", escreveu Kane na página oficial na rede social Twitter. Anteriormente, o avançado de 28 anos, que é treinado pelo português Nuno Espírito Santo, tinha expressado o desejo em abandonar o clube londrino para poder lutar por troféus.

At. Madrid: O brasileiro Matheus Cunha, campeão olímpico em Tóquio2020, vai representar os colchoneros, tendo assinado um contrato por cinco temporadas, até 2026. "Contratámos um avançado versátil, com capacidade de atuar em múltiplas posições na frente, mas também como ala ou até médio ofensivo", lê-se no comunicado do Atlético de Madrid, publicado no site oficial. Matheus Cunha, de 22 anos, chega ao emblema da capital espanhola depois de ter ajudado o Brasil a conquistar a medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos e de ter passado os últimos quatro anos na Bundesliga. Formado no Coritiba, com apenas 18 anos, o avançado rumou ao futebol suíço, para representar o Sion, clube em que se manteve apenas uma temporada, acabando por ser contratado pelo Leipzig.

PUB

Sevilha: Os espanhóis anunciaram a contratação do dinamarquês Thomas Delaney aos alemães do Borussia Dortmund, com o médio a assinar por quatro temporadas. O jogador, de 29 anos já representou também o Copenhaga, Werder Bremen.

Real Sociedad: Os alemães do Leipzig cederam o ponta-de-lança norueguês Alexander Sorloth , de 25 anos, à formação de San Sebastián. O avançado já representou o Rosenborg, Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor,além dos alemães.

AC Milan: O Mónaco formalizou o empréstimo do futebolista italiano Pietro Pellegri ao vice-campeão italiano, com opção de compra, numa publicação publicada na rede social Twitter. Pietro Pellegri, de 20 anos, chegou ao Mónaco em janeiro de 2018, proveniente do Génova, clube no qual cumpriu a formação, numa transferência a rondar os 21 milhões de euros, mas não se conseguiu afirmar na equipa. O avançado, que sofreu uma série de lesões, participou em apenas 23 jogos oficiais e marcou dois golos.

Fiorentina: O Arsenal emprestou o uruguaio Lucas Torreira com os italianos a ficarem com a cláusula de opção de compra no final da temporada 2021/22. Esta será a segunda passagem do médio internacional uruguaio, de 25 anos, por solo transalpino, após ter atuado no Pescara, entre 2014 e 2016, e na Sampdoria, nos dois anos seguintes, antes de ingressar nos "gunners". Sem espaço na equipa comandada por Mikel Arteta, o médio vai cumprir o segundo empréstimo consecutivo, depois de ter sido cedido ao Atlético de Madrid na época passada, clube pelo qual se sagrou campeão em Espanha, tendo anotado um golo num total de 26 encontros oficiais.

Portimonense: O F. C. Porto cedeu o avançado internacional japonês Shoya Nakajima aos algarvios, naquela que é a segunda passagem por Portimão. "Estava com saudades. Estou muito feliz por poder voltar ao Portimonense. Gosto muito deste estádio e quero voltar a jogar para estes adeptos", disse o jogador de 27 anos. Nakajima chegou a Portimão, oriundo do FC Tokyo, em 2017, e brilhou nos algarvios, somando 47 jogos e 15 golos numa época e meia, em todas as competições oficiais, antes de rumar ao Al-Duhail, do Qatar.

Braga: Fransérgio é oficialmente reforço dos franceses do Bordéus, com a transferência a poder render aos arsenalistas um total de 7,5 milhões de euros mediante alguns objetivos. O Braga revelou que recebe 4,5 milhões de euros pela cedência a título definitivo do médio brasileiro, verba que pode ascender a 7,5 milhões de euros mediante o cumprimento de alguns objetivos. O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Bordéus, referem ainda os minhotos. O médio brasileiro de 30 anos jogou nos arsenalistas durante quatro temporadas - e três jogos da atual época -, depois de ter chegado a Portugal em janeiro de 2014 para representar o Marítimo, clube no qual esteve três épocas e meia antes de ingressar nos minhotos.

Arouca: O lateral português Tiago Esgaio foi apresentado como reforço, por empréstimo de uma época do Braga. "O projeto do Arouca convenceu-me e estou feliz por chegar aqui. A partir de hoje sou mais um a ajudar este clube a alcançar as suas ambições. Quero ajudar a equipa a fazer uma época tranquila, entrando para ganhar a cada jogo, segurando a permanência o mais cedo possível", afirmou o atleta, em declarações às redes sociais do emblema. Aos 26 anos, o defesa foi contratado esta temporada pelo Braga à Belenenses SAD, com mais de 50 jogos oficiais no principal escalão português na bagagem, e chega agora a Arouca para reforçar a defesa.

Rio Ave: Os vila-condenses anunciaram a contratação do médio João Graça, que na época passada representou o Mafra, também do segundo escalão. O centrocampista português, de 26 anos, assinou um contrato válido por uma temporada com o conjunto vila-condense, e a partir de quinta-feira começa a treinar no estádio dos Arcos, orientado pelo técnico Luís Freire. João Graça fez a maior parte da formação no F. C. Porto e, depois de se desvincular dos dragões, representou o Feirense, Arouca, Oliveirense, Leixões e Mafra, no qual na época passada completou 26 jogos.

Ac. Viseu: O guarda-redes Domen Gril, o médio Carlos Renteria e o avançado Abdulkerim Çakar vão reforçar o emblema viseense. Os três atletas treinavam há vários dias com o plantel viseense, mas só agora foram inscritos e ficaram disponíveis para o encontro da quarta jornada da Liga Portugal 2, na quinta-feira, 26 de agosto, pelas 18 horas, no Estádio Municipal de Chaves. O guarda-redes esloveno Domen Gril e o extremo Abdulkerim Çakar, que tem dupla nacionalidade turca e alemã, ambos de 20 anos, alinhavam na equipa B do Hoffenheim. O médio defensivo colombiano Carlos Renteria, mais conhecido por 'Neneco', de 26 anos, jogava nos brasileiros do Sport Recife.