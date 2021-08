Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:52 Facebook

O Paris Saint-Germain não anunciou, mas "denunciou" a contratação de Lionel Messi com um vídeo publicado nas redes sociais.

Nas imagens publicadas pelo clube parisiense, é possível ver as várias Bolas de Ouro que Messi conquistou, bem como imagens do jogador com a camisola da Argentina e bandeiras daquele país sul-americano.

O PSG confirma assim, indiretamente, a contratação de Lionel Messi, que deverá ser anunciado esta tarde.