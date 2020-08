PSG derrota Leipzig e está na final da Champions

JN Hoje às 22:12 Facebook

Os franceses do Paris Saint-Germain garantiram esta terça-feira, pela primeira vez, a presença na final da Liga dos Campeões, após o triunfo por 3-0 sobre os alemães do Leipzig, em jogo disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

A vitória parisiense começou a desenhar-se aos 13 minutos, pelo defesa luso-brasileiro Marquinhos, com o argentino Angel Di María a aumentar pouco antes do intervalo (42 m).

O golo da tranquilidade surgiu logo no recomeço da partida, pelo espanhol Juan Bernat (56).

A outra meia-final está marcada para amanhã, quarta-feira, pelas 20 horas, no estádio de Alvalade e será mais um duelo franco-alemão, com o Lyon a medir forças com o Bayern de Munique.