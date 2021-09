PSG desilude, Manchester City, Liverpool e Real ganham

Vasco Samouco Hoje às 23:04 Facebook

Internacional português Nuno Mendes entrou nos parisienses, mas não impediu empate em Brugge.

A tão aguardada estreia da tripla Messi, Neymar e Mbappé saiu furada ao Paris Saint-Germain, que só levou um ponto da Bélgica (1-1), graças ao golo de Ander Herrera. O Club Brugge fez a vida negra ao campeão francês e conquistou um empate merecido, num jogo também marcado pela estreia de Nuno Mendes, suplente utilizado, tal como Danilo.

Assim, o primeiro líder deste Grupo A é o Manchester City, que bateu o RB Leipzig com um impressionante (6-3). João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares na equipa de Pep Guardiola, com o primeiro a marcar um dos golos do triunfo do campeão inglês.

Já no Grupo B é o Liverpool a assumir a dianteira, depois de uma vitória arrancada a ferros sobre o AC Milan (3-2), que contou com Rafael Leão no "onze". Os "reds", com Diogo Jota no ataque, estiveram em desvantagem, mas reagiram depois do intervalo, graças a Salah e Henderson.

Quem também entrou a ganhar foi o Real Madrid, vitorioso na visita ao terreno do Inter de Milão, devido a um golo de Rodrygo já nos últimos instantes. Neste Grupo D, os merengues partilham a liderança com o surpreendente Sheriff, que, no primeiro jogo de sempre na Champions, bateu o Shakhtar (2-0).

Eis os resultados da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Quarta-feira

Grupo A

Club Brugge-PSG, 1-1

Manchester City-Leipzig, 6-3

Grupo B

Atlético de Madrid-F. C. Porto, 0-0

Liverpool-AC Milan, 3-2

Grupo C

Besiktas-Borussia Dortmund, 1-2

Sporting-Ajax, 1-5

Grupo D

Sheriff-Shakhtar Donetsk, 2-0

Inter de Milão-Real Madrid, 0-1

Terça-feira

Grupo E

Dínamo Kiev-Benfica, 0-0

Barcelona-Bayern Munique, 0-3

Grupo F

Young Boys-Manchester United, 2-1

Villarreal-Atalanta, 2-2

Grupo G

Sevilha-Salzburgo, 1-1

Lille-Wolfsburgo, 0-0

Grupo H

Malmö-Juventus, 0-3

Chelsea-Zenit, 1-0