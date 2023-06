PSG desmente Galtier sobre adeus de Messi: "Expressou-se mal"

JN Ontem às 23:04 Facebook

O PSG desmentiu, esta quinta-feira, as palavras do treinador Cristophe Galtier e garantiu que o jogo de sábado será o último de Messi esta temporada e não com as cores do clube de Paris.

Depois de nas últimas semanas ter havido muita especulação sobre o futuro de Messi, o técnico Cristophe Galtier desfez as dúvidas, esta quinta-feira. "Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história, será o seu último jogo no Parque dos Príncipes, e espero que seja recebido pelos adeptos da melhor forma", salientou, em conferência de Imprensa.

Mas, poucas horas depois, a saída de Lionel Messi foi desmentida pelo próprio PSG. Em declarações à AFP, o clube francês esclareceu que Galtier "se expressou mal" e que o jogo frente ao Clermont será o último de Messi no Parque dos Príncipes esta temporada. O jogador argentino tem contrato até ao final da temporada.