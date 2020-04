PSG disponível para jogar Champions no estrangeiro

JN/Agências Hoje às 21:20 Facebook

O PSG avançou esta terça-feira estar disponível para disputar as partidas da Liga dos Campeões fora de casa, "se não for possível jogá-los em França", onde o futebol não será retomado antes de setembro, devido à pandemia de Covid-19

No mesmo dia em que o governo gaulês anunciou que o campeonato francês, assim como outras provas da época 2019/20 de desportos profissionais em França, não vão ser retomados, Nasser Al-Khelaïfi deu conta da intenção do atual líder da Liga francesa disputar os quartos de final da Champions em solo estrangeiro e com garantias das melhores condições de segurança.

"Com o acordo da UEFA, pretendemos participar na fase final da Liga dos Campeões nos locais e datas em que serão organizadas. Se não for possível jogar em França, jogaremos os nossos jogos no estrangeiro, em que nos garantam as melhores condições de segurança sanitária para os nossos jogadores e para toda a nossa equipa", afirmou o presidente do clube parisiense em comunicado.

Sobre a decisão de não retomar o campeonato, Al-Khelaïfi disse que "respeita a decisão do governo francês".

O PSG apurou-se para os quartos de final da Champions, fase em que também já está o Atlético de Madrid, Atalanta e Leipzig, depois de afastar o Borussia Dortmund.