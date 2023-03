PSG em crise e Luís Campos com o lugar em risco

JN Hoje às 12:49 Facebook

O dirigente português foi contratado no início da época, mas pode pagar caro os maus resultados da equipa.

De crise em crise o Paris Saint-Germain espera, um dia, endireitar-se e tomar o rumo que o leve à conquista da Liga dos Campeões, o único troféu que dá sentido a um investimento multimilionário na última década. Também não será esta época que tal vai acontecer, depois da eliminação nos oitavos de final, frente ao Bayern Munique, e mais esse fracasso deve resultar, como em anos anteriores, num rolar de cabeças no seio do clube.

O treinador Christophe Galtier tem o lugar em risco e agora surge a possibilidade de Luís Campos, conselheiro para a área desportiva, também ser demitido, até porque foi ele quem mais força fez para contratar Galtier, com quem já havia trabalhado no Lille.

Para além dos resultados medianos para as ambições do clube que tem Mbappé, Messi e Neymar - o PSG lidera o campeonato, mas também já foi eliminado da Taça de França, o dirigente português também tem sido criticado pela pouca atividade no reforço do plantel.

"A falta de iniciativa do português, associada a maus resultados, colocou-o mais uma vez numa encruzilhada. O PSG, de momento, não fez qualquer declaração sobre a sua permanência ou não na capital francesa, mas a realidade é que Luís Campos não cumpriu, nem sequer se aproximou, das diretrizes impostas pelo clube no início da época. É por isso que a sua demissão em junho não pode ser excluída", explica o jornal espanhol "As".

Recorde-se que Lionel Messi também pode abandonar o PSG no final da temporada, altura em que termina o contrato que une as duas partes desde 2021.