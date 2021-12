PSG garante empate nos últimos instantes

Ontem às 23:55 Facebook

O PSG esteve esta quarta-feira muito perto de sair de Lorient com a segunda derrota da época na Liga francesa, mas acabou por assegurar o empate, 1-1, mesmo no último minuto de jogo.

O campeão Lille, depois de um arranque de temporada dececionante, brilhou nesta 19.ª jornada da Liga gaulesa e ganhou por 3-2 em Bordéus, subindo assim ao oitavo lugar, a cinco pontos do segundo posicionado, quando a prova chega a meio.

O PSG confirmou o que já se sabia: é campeão de inverno, com um avanço impressionante de 13 pontos sobre o Nice e o Marselha - no primeiro ano de Messi na equipa, tem todas as condições para reconquistar o título.

A perder desde o minuto 40, golo de Monconduit, o PSG viu-se em inferioridade numérica aos 86 minutos, por expulsão do espanhol Sergio Ramos, altura em que se temia o pior para o "onze" da capital.

Mas não foi tanto assim e, aos 90+1, o marroquino Hakimi serviu para golo o argentino Mauro Icardi, atenuando a má noite de Messi e parceiros, sem Neymar (lesão) e Mbappé (castigo).

Nuno Mendes foi o único português em jogo, rendido ao intervalo por Sergio Ramos, quando Mauricio Pochettino procurou uma opção mais ofensiva.

Em Bordéus, o Lille apresentou-se com três lusos na equipa, Renato Sanches, Tiago Djaló e José Fonte, e mais um foi a jogo, Xeka. Ricardo Mangas jogou pelo Bordéus.

Dominado ao intervalo por 2-1, o ainda campeão teve arte de virar o resultado e mostrar que é uma equipa em alta, que não perde para o campeonato desde 29 de outubro, quando caiu no Parque dos Príncipes.

O hondurenho Alberth Ellis fez os dois golos do Bordéus, aos 17 e 45, e André fez o primeiro do Lille, aos 33. Na segunda parte, a reviravolta aconteceu com um golo do turco Yilmaz (grande penalidade, aos 77) e outro do canadiano David (aos 84).

No segundo lugar assinala-se a ligeira aproximação do segundo, o Nice, que ganhou 2-1 ao Lens, equipa que alinhou com David Costa a titular. Com esse resultado, igualou em pontos o Marselha, que dificilmente empatou 1-1 com o Reims.

O Lyon, com Anthony Lopes na baliza, empatou em casa ante o Metz, 1-1, e tarda a lançar a recuperação - é apenas 13.º na classificação.

O Mónaco, com Gelson Martins como suplente utilizado, venceu na receção ao Rennes, 2-1, e o Montpellier goleou por 4-1 o Angers, sendo o golo dos visitantes do internacional luso sub-21 Mathias Pereira Lage.

Troyes e Brest igualaram-se, 1-1, e o Nantes ganhou por 1-0 no campo do Saint-Étienne, cada vez mais lanterna-vermelha.