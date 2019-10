PSG goleia Marselha, de André Villas-Boas, e cimenta liderança

Ontem às 23:43 Facebook

O Paris Saint-Germain goleou por 4-0 o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, em jogo que encerrou a 11ª jornada da liga francesa de futebol.

O PSG "despachou" a equipa do sul de França com quatro golos, os dois primeiros pelo argentino Mauro Icardi, aos 10 e 27 minutos, e os outros dois pelo internacional francês Kylian Mbappé, aos 32 e 44, limitando-se a gerir a vantagem na segunda parte, perante um Marselha impotente face à superioridade dos parisienses.

Com este triunfo, o campeão francês começa já a fazer um campeonato à parte das restantes 19 equipas, com 27 pontos somados, tendo já um avanço de oito sobre o segundo classificado, o Nantes, que tem 19.

Seguem-se o Lille e o Reims, terceiro e quarto classificados, com 18 pontos, enquanto o Marselha é sétimo, com 16.

Em outro jogo disputado este domingo, o Rennes recebeu e venceu o Toulouse por 3-2, protagonizando uma entrada forte no jogo que lhe permitiu chegar ao 2-0 no espaço de seis minutos, mas a equipa visitante reduziu à beira do intervalo, aos 41, pelo médio togolês Mathieu Dossevi.

Na segunda parte, o Toulouse empatou já perto do final, aos 84 minutos, pelo médio costa-marfinense Max Gradel, mas o Rennes ainda conseguiu chegar ao triunfo, já em período de compensações, aos 90+2, por Yann Gboho.