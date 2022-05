PSG: Hipótese Sérgio Conceição continua em aberto

JN Hoje às 14:56 Facebook

Técnico do F. C. Porto integra uma lista de possíveis sucessores a Mauricio Pochettino nos parisienses, juntamente com Rúben Amorim, do Sporting. O alvo prioritário do PSG seria Zinédine Zidane, mas essa hipótese perdeu força nos últimos dias.

Depois de Rúben Amorim, é a vez de Sérgio Conceição ser associado ao comando do PSG. Em poucas horas, os nomes dos treinadores de Sporting e F. C. Porto foram aventados pela imprensa francesa, não sendo certamente alheia a isso a chegada de Luís Campos para o cargo de diretor desportivo dos parisienses.

Com a possibilidade Zinédine Zidane, que era a escolha número um para o banco parisiense, a perder força, os responsáveis do PSG já procuram alternativas, com Amorim e Conceição a estarem na linha da frente para poderem suceder ao argentino Mauricio Pochettino, segundo avança o "L'Equipe".

A possibilidade de Sérgio Conceição mudar-se para Paris começou a ser veiculada na semana passada, num cenário que envolvia o nome do até aqui diretor desportivo do PSG, Leonardo, que está de saída do clube.

O treinador português, de 47 anos, tem mais dois anos de contrato com os portistas e uma cláusula de rescisão avaliada em 10 milhões de euros.