PSG oficializa contratação de Nuno Mendes ao Sporting

O campeão francês acionou a opção de compra do lateral esquerdo português Nuno Mendes, que estava emprestado pelo Sporting e assinou um contrato até 30 de junho de 2026.

"O Paris Saint-Germain registou a transferência definitiva de Nuno Mendes. O lateral esquerdo português está agora ligado ao clube até 30 de junho de 2026", lê-se no site do PSG.

De acordo com um comunicado do Sporting à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), os parisienses pagam 38 milhões de euros pela contratação de Nuno Mendes, depois de já terem gastado sete milhões pelo empréstimo.

A mudança em definitivo de Nuno Mendes para Paris tinha sido anunciada ontem, sendo agora oficializada pelos dois clubes aos quais estava ligado até aqui.

Na sua primeira temporada pelo PSG, o lateral esquerdo disputou 37 jogos e fez duas assistências, contribuindo para o 10.º título de campeão de França. Foi ainda eleito o melhor jogador jovem, bem como o melhor lateral esquerdo da Ligue 1.

Nuno Mendes, que tem 13 internacionalizações pela equipa principal de Portugal, integra o grupo que prepara a Liga das Nações, competição em que Portugal arranca na quinta-feira diante da Espanha, em jogo agendado para Sevilha.