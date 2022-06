PSG paga cláusula de Vitinha e dragão fatura 75 milhões em dois dias

Clube francês ganha corrida e garante contratação do médio internacional português, que assina por cinco temporadas. Dragões garantem uma enorme injeção financeira com duas das joias da formação.

A capital francesa vai ter mais uma estrela a partir de 2022/23. O Paris Saint-Germain já chegou a acordo com Vitinha para as próximas cinco temporadas e vai pagar a cláusula de rescisão de 40 milhões para assegurar o médio, de 22 anos, confirmando-se, assim, o que o presidente dos dragões, Pinto da Costa, tinha dito na passada quarta-feira. A SAD azul e branca não estava disposta a fazer qualquer desconto no passe do internacional AA português, mas o poderio financeiro gaulês vai mesmo tirar uma das grandes figuras ao plantel de Sérgio Conceição.

Um dia depois de garantir a transferência de Fábio Vieira para o Arsenal - por 35 milhões de euros, mais cinco milhões mediante o cumprimento de objetivos -, o mercado voltou a mexer e a levar outra das coroas da formação portista.