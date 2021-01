PSG perde em Lorient e entrega liderança em França

JN/Agências Hoje às 17:23 Facebook

O Paris Saint-Germain foi, este domingo, incapaz de recuperar a liderança da Liga francesa ao consentir um golo aos 90+1 minutos na visita ao Lorient, que ditou a derrota dos parisienses por 3-2, em jogo da 22.ª jornada.

No terreno do antepenúltimo classificado, o PSG viu-se em desvantagem aos 36 minutos, numa jogada de insistência de Laurent Abergel, que conseguiu superiorizar-se ao internacional português Danilo Pereira e rematar sem hipóteses para Sergio Rico.

Contudo, os campeões gauleses beneficiaram de duas abordagens desastradas de Houboulang Mendes, que derrubou Neymar e Mauro Icardi dentro da área do Lorient. O avançado brasileiro não enjeitou a responsabilidade e converteu as duas grandes penalidades, aos 45 e 58 minutos.

O congolês Yoane Wissa repôs a igualdade para o Lorient, aos 80 minutos, e, quando o PSG procurava chegar ao triunfo, a formação da casa aproveitou o adiantamento do adversário e desferiu um contra-ataque letal, conduzido e finalizado pelo nigeriano Teremas Moffi, aos 90+1.

O PSG, que somou a primeira derrota sob o comando de Mauricio Pochettino, perdeu a liderança da Ligue 1 para o Lyon, que soma 46 pontos, mais um do que os parisienses (45). Ainda assim, a jornada poderá acabar com um novo líder isolado, caso o Lille, que também tem 45 pontos, vença hoje na receção ao Dijon.

O Metz arrecadou a terceira vitória seguida, no reduto do Brest, por 4-2, e aproximou-se dos lugares europeus. Os visitantes estiveram duas vezes em desvantagem, com golos de Franck Honorat (33 minutos) e Irvin Cardona (47), mas construíram o triunfo com tentos de Farid Boulaya (36), Pape Sarr (73), Papa Yade (81) e Vagner (87, de grande penalidade).

Com menos um ponto do que o Metz (34), surge o Angers, que colocou fim a uma série de três derrotas e bateu em casa o lanterna-vermelha Nimes por 3-1, num encontro no qual o português Pereira Lage foi titular nos anfitriões.

Já o Reims, venceu por 1-0 no reduto do Estrasburgo, enquanto o Saint-Étienne, que não vencia há seis partidas, obteve o mesmo resultado na visita a Nice, graças a um golo de Charles Abi, aos 88 minutos.