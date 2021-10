PSG: Quando lidar com egos se torna o maior desafio

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:29 Facebook

PSG tem um dos ataques mais temíveis do mundo mas juntar tantas estrelas nem sempre é garantia de êxito.

No início do milénio, o Real Madrid transformou o futebol, ao construir uma equipa de estrelas pagas a peso de ouro. Beckham, Figo, Zidane e Roberto Carlos formaram os "galáticos", como ficaram conhecidos, mas ficou provado que tantas estrelas juntas não é sinónimo absoluto de vitórias. Títulos podiam ter sido mais e as exibições ficaram aquém.

Hoje, e numa altura em que os preços exorbitantes que se pagam pelos jogadores já não causam admiração, o PSG decidiu juntar Messi a Neymar e Mbappé. Se vão conquistar títulos, ninguém sabe, mas, para já, os três craques têm protagonizado episódios que dão que falar. Pela negativa. Entre as queixas de Mbappé, que desabafou com os companheiros que Neymar não lhe passa a bola, até à irritação do brasileiro e do argentino com o treinador por terem sido substituídos, as atitudes provam que, mais do que os resultados, o grande desafio poderá estar dentro no balneário, concretamente na forma como lidar com egos de quem já nada praticamente precisa de fazer para ser venerado. Esse é o desafio que se coloca aos treinadores, neste caso a Mauricio Pochettino.