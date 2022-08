PSG quer promover razia e Mourinho elogia defeso da Roma

O Paris Saint-Germain está a fazer uma limpeza ao plantel e, segundo o jornal L'Équipe, pretende dispensar vários jogadores do plantel principal. Mourinho mostrou-se muito satisfeito com as contratações realizadas por Tiago Pinto, para a Roma, e o Gil Vicente fez anúncio duplo: renovação e reforço.

Paris Saint-Germain: O colosso francês quer promover uma autêntica razia no plantel, com o objetivo de equilibrar a equipa no número de opções. Segundo o L'Équipe, o emblema parisiense pretende arranjar colocação para cerca de 20 jogadores, sendo que os nomes mais sonantes desta lista são Keylor Navas, Kehrer, Paredes, Ander Herrera, Icardi, Draxler e Rafinha.

Os vários casos de jogadores dispensados têm contornos diferentes, uma vez que os jovens - que não constam nesta enumeração - devem ser emprestados a emblemas de maior dimensão, enquanto estes nomes de maior peso estão incumbidos de arranjar clube, sendo que alguns ainda aguardam ofertas que garantam ao PSG alguns milhões. Recorde que o PSG "ameaçou" colocar os jogadores que não contam para Christophe Galtier na filial dos parisienses, que atua na quinta divisão de França.

Neste mercado de verão a equipa francesa contratou Mukiele, Vitinha, Renato Sanches e Hugo Ekitike, sendo que ainda acionou a cláusula de opção de compra por Nuno Mendes.

Roma: José Mourinho mostrou-se bastante satisfeito com o trabalhado realizado pelo diretor geral, Tiago Pinto, neste mercado de transferências de verão. Até ao momento, os romanos garantiram cinco reforços de peso para o plantel principal e a relação preço/qualidade agradou bastante ao Special One. "Assinámos com cinco jogadores por 7 milhões de euros, é óbvio que estivemos bem. O mercado está aberto para toda a gente, perdemos dois bons jogadores, como foram os casos do Mkhitaryan e do Veretout, mas assinámos com outros cinco, incluindo um excelente jovem guarda-redes [Svilar]. Dei luz verde para estas contratações, estou bem com o clube e não me sinto frustrado. Eles [diretores do clube, onde se inclui Tiago Pinto] têm de ser elogiados pelo que fizeram, mas para uma época sem medo vamos precisar de algo mais", disse Mourinho.

Recorde que a Roma pagou 7 milhões de euros por Zeki Celik, lateral-direito que chegou do Lille, e de resto todas as contratações foram negócios sem custos de transferência: Wijnaldum foi emprestado pelo PSG, enquanto Svilar, Matic e Dybala estavam livres no mercado.

Gil Vicente: Dia positivo para o emblema de Barcelos no que toca à construção do plantel. Adrián Marín, que na temporada passa realizou 33 jogos ao serviço do Famalicão, desvinculou-se do Granada, clube com o qual tinha contrato, e vai tornar-se reforço de Ivo Vieira. O lateral espanhol, de 25 anos, deve ser oficializado em breve, uma vez que o clube de Espanha já anunciou a saída, embora fique com uma percentagem do passe. No ainda curto currículo conta com passagens por Villarreal, Leganés e Alavés.

Além desta contratação, o Gil Vicente chegou a acordo de renovação com o guarda-redes Andrew Silva, que se mostrou na reta final de 2021/22. O brasileiro estendeu o vínculo até 2026, considerando estar a viver o "momento mais alto da carreira". "Fico feliz pelo voto de confiança do clube. Vim para jogar na competição de sub-23, mas esse ano acabou por não se concretizar, acabei por trabalhar para a Liga. Como acredito que tudo na vida tem um propósito, desfrutei de todos os momentos, fazendo o meu melhor, como aconteceu no Estádio da Luz, do Dragão e em Alvalade", disse o guardião que chegou a Portugal oriundo do Botafogo.

Penafiel: O clube duriense não vai contar com os serviços do avançado Rui Pedro, de 24 anos, que assinou com os eslovenos do Olimpija Ljubljana. O contrato será de apenas uma temporada, naquela que é a segunda aventura fora de Portugal, depois de ter passado pelo Granada (Espanha). De resto, Rui Pedro, que até disputou 13 jogos pelo F. C. Porto, onde fez a formação, representou Boavista, F. C. Porto B, Varzim e Leixões.

Brasil: Tiquinho Soares é o mais recente reforço do Botafogo, treinado por Luís Castro, tendo assinado um contrato até ao final de 2024. O ex-avançado do F. C. Porto, Vitória de Guimarães e Nacional da Madeira chega ao Brasil oriundo do Olympiacos, num negócio que não representa custos de transferência para o emblema brasileiro.

Na carreira sénior Tiquinho realizou 328 jogos, nos quais marcou 121 golos.

Recorde que o Botafogo acrescentou ao plantel os reforços Marçal, Carlos Eduardo, Gabriel Pire, Luis Henrique, Adryelson e Danilo Barbosa.