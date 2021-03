PSG segura Di María até 2022

Hoje às 21:47 Facebook

O internacional argentino Ángel Di María prolongou por mais uma época o contrato com o PSG, até junho de 2022, ficando com mais um ano de opção.

"Em seis anos, vi jogadores que fizeram história aqui, como Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani. Agora, jogo com Neymar e Kylian Mbappé, jogadores que fazem a história deste clube e querem continuar a fazê-lo. Isso é algo muito importante para mim. Nem todos têm a chance de jogar com os melhores. Desde que estou aqui, tenho e procuro sempre aproveitar", recordou o extremo argentino, de 33 anos, citado pelo site oficial dos parisienses.

Di María, que representou o Benfica entre 2007 e 2010, chegou ao PSG em agosto de 2015 e prepara-se para cumprir a sétima época no clube pelo qual já leva 87 golos e 99 assistências, num total de 248 encontros.

O internacional pela seleção alvi-celeste é atualmente o segundo jogador com mais passes para golo da história do clube, só superado pelo bósnio Safet Sucic (103), e conquistou um total de 16 troféus pelo PSG, que esta semana garantiu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, ao eliminar o Barcelona.

O companheiro de equipa do internacional português Danilo iniciou a carreira como sénior nos argentinos do Rosário Central, em 2005/06, antes de ingressar nos "encarnados", seguindo-se quatro temporadas nos espanhóis do Real Madrid, clube que viria a deixar em 2014/15 para representar o Manchester United, de Inglaterra, onde não teve uma passagem feliz.