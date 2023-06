PSG terá ameaçado com participação à UEFA sobre negócio de Ugarte para o Chelsea

JN Ontem às 20:28 Facebook

O jornal inglês "The Athletic" garante, esta segunda-feira, que o PSG ameaçou com uma participação à UEFA sobre o negócio que quase levou Ugarte a trocar o Sporting pela Chelsea.

O PSG terá ameaçado com uma participação à UEFA sobre o negócio que quase levou Ugarte a trocar o Sporting pelo Chelsea. Segundo o "The Athletic", o clube francês equacionou escrever uma carta ao Sporting depois de o jornal "L'Equipe" noticiar que, para ter Ugarte, estava até a ser discutida a possibilidade do Chelsea, não só adquirir o médio, mas também de ter uma participação minoritária na SAD do Sporting.

Na carta, o PSG mencionava preocupações com o facto dos regulamentos da UEFA afirmarem que os clubes não podem possuir ações ou ter controlo da gestão de outro clube que participem numa das três competições organizadas pelo organismo que rege o futebol europeu: Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League.