PSG vê em Bernardo Silva o substituto ideal para Lionel Messi

O jornal "Le Parisien" avança que o PSG pretende contratar o internacional português Bernardo Silva para o lugar de Lionel Messi, que vai deixar o clube em junho.

Bernardo Silva está na agenda do PSG para reforçar a constelação parisiense na próxima temporada. A informação foi adiantada pelo jornal "Le Parisien", que adianta alguns pormenores dos planos do campeão francês.

O médio do Manchester City é visto pela estrutura diretiva do PSG como a alternativa ideal à vaga no plantel que Lionel Messi deixará em aberto em junho, quando deixar o Parque dos Príncipes em fim de contrato.

Contra as pretensões do emblema parisiense estará o nível e a exposição da Liga francesa, distantes do da planetária Liga inglesa, bem como a provável existência de mais interessados no internacional português, de 28 anos.

De recordar que, na época passada, Bernardo Silva foi apontado com insistência ao Barcelona, clube que mantém o médio do Manchester City no radar.