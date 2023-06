PSG vê Julian Nagelsmann como alvo prioritário para o banco

Rui Almeida Santos Hoje às 14:51 Facebook

O alemão Julian Nagelsmann é apontado como principal favorito a suceder a Christophe Galtier no banco do PSG. Primeiro, contudo, é necessário oficializar a saída do ainda treinador dos parisienses.

A próxima janela de transferências promete tornar a ser animada em Paris, havendo por esta altura várias pontas soltas que urgem uma definição.

No topo das prioridades dos responsáveis do PSG está a questão do treinador. Apesar de a saída de Christophe Galtier, que conduziu os parisienses ao título francês, ainda não ser um dado concreto, a imprensa gaulesa já traça cenários sem o técnico francês e aponta o alemão Julian Nagelsmann como principal favorito a ocupar a eventual vaga.

O jornal "L'Equipe" avança que o antigo treinador do Bayern Munique é o escolhido de Luís Campos, diretor desportivo do PSG, para orientar a equipa na próxima temporada.

A definição do treinador andará de mãos dadas com o planeamento da nova temporada, que será muito diferente da anterior. Lionel Messi e Sergio Ramos já anunciaram a saída do clube, com Neymar a poder seguir-lhes os passos em breve.

Certa parece ser a chegada de Manuel Ugarte, médio internacional uruguaio que jogou pelo Sporting em 2022/2023, a troco de 60 milhões de euros.

O plantel do PSG conta com os internacionais portugueses Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha, e deverá ter em Kylian Mbappé a principal figura na próxima época.