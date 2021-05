PSG vence Lens com Neymar em destaque e sobe provisoriamente à liderança

JN/Agências Hoje às 18:36 Facebook

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu (2-1), este sábado em casa, o Lens subindo provisoriamente ao primeiro lugar da Liga francesa, com o astro brasileiro Neymar a participar nos dois golos dos parisienses, ao marcar e assistir.

Ainda na primeira parte, aos 33 minutos, Neymar aproveitou um passe do alemão Julian Draxler para abrir a contagem para o PSG neste encontro da 35.ª jornada, tendo, aos 59, assistido o compatriota Marquinhos para o 2-0.

O avançado camaronês Ignatius Ganago ainda reduziu, apenas dois minutos depois, para a formação visitante, mas os três pontos já não fugiram ao PSG, que com contou com o internacional português Danilo no onze titular, ultrapassou provisoriamente o Lille na liderança da Ligue 1.

O PSG soma agora 75 pontos, enquanto o Lille tem 73, mas com menos um jogo disputado, recebendo ainda hoje o Nice.

Já o Lens segue no quinto posto com 56 pontos, os mesmos que o Marselha, no lugar de acesso à Liga Conferência Europa, nova competição da UEFA.