PSG vence na Turquia com Danilo a titular

O PSG, com uma exibição imaculada do português Danilo Pereira no centro da defesa, ganhou, esta quarta-feira, por 2-0 em casa dos turcos do Basaksehir, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O jovem internacional italiano Moise Kean selou, aos 64 e 79 minutos, o complicado triunfo dos parisienses, que chegaram à Turquia sem Bernat, Paredes, Verratti, Draxler ou Icardi e perderam também Neymar, por lesão, logo aos 26.

Sem o brasileiro, resolveu Kean, após dois passes da outra grande 'estrela' da equipa, o também avançado Mbappé, primeiro num canto, para a cabeçada vitoriosa do italiano, e depois numa jogada corrida, com um pequeno toque, para o jogador de 20 anos rodar na área e faturar de pé esquerdo.

O PSG não teve, porém, facilidades e, em alturas de aperto, Danilo fez cortes preciosos, nomeadamente os 52, 69 e 71 minutos, sendo que também o guarda-redes Keylor Navas esteve em muito bom plano, tal como Edin Visca, o melhor dos locais.

Com este triunfo, o campeão francês somou os primeiros pontos no Grupo H, depois do desaire caseiro por 2-1 face ao Manchester United, enquanto os turcos continuam a zero, já que tinham perdido na deslocação a Leipzig por 2-0.

No outro encontro iniciado às 17.55 horas, o Chelsea ainda deu um penálti de vantagem, quando, aos 14 minutos, o internacional italiano Jorginho atirou um castigo máximo ao poste esquerdo, mas acabou por golear o Krasnodar por 4-0, na Rússia.

Callum Hudson-Odoi inaugurou o marcador, aos 37 minutos, para, no último quarto de hora, os ingleses marcarem mais três, pelo alemão Timo Werner, aos 76, de penálti, o marroquino Ziyech, aos 80, e o norte-americano Pulisic, aos 90.

Os comandados de Frank ​​​​​​​Lampard passaram a contar quatro pontos no Grupo E, após o 0-0 na receção aos espanhóis do Sevilha, enquanto o Krasnodar, que se tinha estreado com um empate 1-1 no reduto dos franceses do Rennes, continua com um.