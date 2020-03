PSG vende camisola para angariar fundos para profissionais de saúde

JN/Agências Hoje às 13:34 Facebook

O PSG colocou à venda, esta quinta-feira, uma série limitada de camisolas do clube, com as receitas a revertem para os 100 mil profissionais que estão a trabalhar nos hospitais públicos de Paris, no combate à pandemia da Covid-19.

No site oficial, a um preço de 175 euros cada, o PSG disponibilizou 1500 camisolas que combinam as cores do clube e as cores da AP-HP (Assistência Pública dos Hospitais da região de Paris), com a frase estampada: "Tous unis" (todos unidos).

"A luta promete ser longa e o clube quer contribuir para oferecer ajuda concreta em resposta às necessidades prioritárias dos profissionais, como descansar, comer e compartilhar alguns momentos de recuperação com seus entes queridos", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

O dirigente máximo do emblema campeão francês acrescentou que o clube vai "nos próximos dias lançar mais iniciativas deste tipo".

De acordo com os dados mais recentes, em França, 25233 pessoas já foram infetadas com o coronavírus e 1331 perderam a vida.