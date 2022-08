PSG vende promessa e Moreirense apresenta reforço

Kalimuendo vai reforçar o Rennes, oriundo do Paris Saint-Germain e o Moreirense apresentou um reforço vindo do Palmeiras. Ricardo Chéu vai treinar no Chipre

Rennes: Segundo a imprensa francesa, o Rennes gastou 20 milhões na contratação de Arnaud Kalimuendo. O jovem, de 20 anos, chega proveniente do PSG, clube onde fez toda a formação e ao qual esteve ligado durante dez anos.

Kalimuendo assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, naquele que será o terceiro clube da carreira enquanto sénior. Além de PSG e, agora, Rennes, o avançado também jogou no Lens.

Entre 2020 e 2022 Kalimuendo participou em 65 jogos pelo Lens, tendo marcado 21 golos.

Moreirense: Alan Guimarães é reforço do Moreirense para a próxima temporada, por empréstimo do Palmeiras, equipa de Abel Ferreira. O médio, de 22 anos, que fez toda a formação no "Verdão", esteve cedido ao Sport Recife, Guarani e Operário Ferroviário nas últimas épocas.

O brasileiro, que vai ter a primeira experiência fora do Brasil, tem uma opção de compra contemplada no contrato.

Chipre: Ricardo Chéu chegou a um princípio de acordo para treinar o DOXA, emblema do Chipre. O treinador, de 41 anos, é esperado esta sexta-feira para finalizar o acordo e assumir funções, naquela que será a quarta aventura no estrangeiro.

Chéu conta com passagens pelos italianos do Rieti e os eslovacos do Senica e Spartak Trnava. Na temporada transata, orientou o Estrela da Amadora, na Liga 2.

Sassuolo: O emblema italiano contratou o avançado Andrea Pinamonti, por empréstimo do Inter Milão, ficando com obrigação de compra no final da temporada.

Segundo a imprensa italiana, na próxima época o jogador, de 23 anos, vai custar aos cofres do Sassuolo cerca de 20 milhões de euros, ficando com uma ligação até 2027. Andrea Pinamonti termina assim uma ligação de quase dez anos ao Inter, clube onde fez a larga maioria do seu processo de formação. Nunca se afirmou no emblema de Milão, tendo passado por sucessivos empréstimos a Empoli, Genoa e Frosinone.